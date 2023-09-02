آمال ماهر تعود لمواقع التواصل -صور

آمال ماهر تعود لمواقع التواصل -صور
التاريخ
9/2/2023 10:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عاودت الفنانة المصرية آمال ماهر تواصلها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد غياب دام شهرين.
ونشرت آمال ماهر مجموعة صور لها عبر "إنستغرام"، ظهرت فيها على متن إحدى السفن.
وقوبلت الصور بردود فعل طيبة من جانب متابعيها، الذين أعربوا عن اشتياقهم لها.
العين الاخبارية
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