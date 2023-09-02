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آمال ماهر تعود لمواقع التواصل -صور

9/2/2023 10:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عاودت الفنانة المصرية آمال ماهر تواصلها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد غياب دام شهرين.


ونشرت آمال ماهر مجموعة صور لها عبر "إنستغرام"، ظهرت فيها على متن إحدى السفن.


وقوبلت الصور بردود فعل طيبة من جانب متابعيها، الذين أعربوا عن اشتياقهم لها.







العين الاخبارية


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