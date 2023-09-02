آمال ماهر تعود لمواقع التواصل -صور



ونشرت آمال ماهر مجموعة صور لها عبر "إنستغرام"، ظهرت فيها على متن إحدى السفن.



وقوبلت الصور بردود فعل طيبة من جانب متابعيها، الذين أعربوا عن اشتياقهم لها.



















العين الاخبارية