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إطلاق الفعاليات الختامية لمسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين

9/2/2023 10:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اطلق وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة اليوم الفعاليات الختامية لمسابقة ريادة الأعمال والابتكار لليافعين في نسختها الرابعة، بهدف تعزيز مهارات الريادة والابتكار لدى طلبة المدارس ضمن الفئة العمرية (12-17 عاماً) وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإيجاد أفكار ريادية وتحويلها إلى مشاريع مجدية.
واكد الهناندة أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب وبالأخص طلبة المدارس بهدف تعزيز مهارات الريادة والابتكار لديهم وتزويدهم بأدوات الابتكار اللازمة للخروج بأفكار ريادية وتحويلها إلى مشاريع تعالج مشكلات في المجتمع والاقتصاد لبناء جيل يخلق فرص العمل بدلاً من البحث عنها في المستقبل.

واضاف الوزير ان الأردن يعتبر من قادة الريادة والابتكار في المنطقة العربية ويزخر بالريادين القادرين على صنع الفارق والمستقبل حيث صدر عدد كبير من المشاريع الريادية الناجحة التي استطاعت أن تثبت نفسها على المستوى الإقليمي والعالمي.

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