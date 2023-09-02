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جواو فيليكس يكشف هدفه الأساسي مع برشلونة

9/2/2023 10:09:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال البرتغالي جواو فيليكس، أحدث صفقات برشلونة، إنه كان يحلم منذ فترة طويلة بارتداء قميص الفريق الكتالوني.
وأعلن برشلونة، أمس الجمعة، التعاقد مع جواو فيليكس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادما من أتلتيكو مدريد.
وأضاف فيليكس خلال مؤتمر تقديمه صباح اليوم السبت "الجميع يعرف مدى سعادتي بالتواجد في برشلونة".
وتابع "كنت أحلم منذ الصغر باللعب في برشلونة، أنا هنا للمساعدة من أجل تقديم موسم رائع".
ونوه "إنه شعور فريد من نوعه، كنت دائما أبحث عن الفرصة للانضمام إلى هذا النادي منذ فترة طويلة".
وأتم "كنت دائما أشاهد مباريات برشلونة في منزلي وكنت دائما من محبيه، أنا متحمس للفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكننا نسير خطوة بخطوة".
يذكر أن فيليكس خرج من حسابات دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، ولذلك كان من الضروري رحيله لتفادي الجلوس على دكة بدلاء الأتلتي.

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