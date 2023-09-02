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المعايطة يفتتح ورشة عمل تعزيز فرص فوز الحزب السياسي في الانتخابات

9/2/2023 10:09:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أن الديمقراطية هي أداة من أدوات حل مشاكل المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مستعرضا في الوقت ذاته النهج الديمقراطي المتدرج في الأردن والقائم على التحديث والتطوير، ولا ادل على ذلك من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي تمثلت بالتعديلات الدستورية وما طرأ من مستجدات على قانوني الانتخاب والأحزاب.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال ورشة العمل التي ينظمها مركز القدس للدراسات السياسية، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب وبدعم من مؤسسة (كونراد أديناور)، تحت عنوان ( تعزيز فرص فوز الحزب السياسي في الانتخابات البرلمانية).
وأضاف المعايطة، أن برامج الأحزاب هي الأساس في اقناع الناس بالعمل الحزبي، وأن نجاح التجربة الحزبية في الأردن يعتمد على ذلك، كما طالب الأحزاب بتطوير برامجها بحيث تكون قابلة للتحقيق.
ويشارك في هذه الورشة والتي تستمر لمدة يومين خبراء ومختصين محليين ودوليين، يتناولون العديد من المحاور المتعلقة بقراءة التجربة التونسية والتركية وتعقيبات من وحي التجربة الأردنية، واستراتيجية الحملة الانتخابية والدعاية الانتخابية، والبرنامج الانتخابي ومراقبة أداء حملات المنافسين، وتحفيز الناخبين للوصول إلى المراكز وصناديق الاقتراع، ومراقبة مجريات العملية الانتخابية، وكذلك تجربة غرف العمليات التابعة للحزب.

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