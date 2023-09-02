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فيديو - ام كلثوم تغني بحبك لعمرو دياب

9/2/2023 10:09:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو معدل بتقنية الذكاء الاصطناعي، تغني فيه "كوكب الشرق" أم كلثوم أغنية "بحبك" لعمرو دياب.


وأثار المقطع، المتداول عبر موقع "إنستغرام"، انتقادات وسخرية كثيرين، معتبرين أن طبقة صوت "كوكب الشرق" غير ملائمة لأداء أعمال "الهضبة".


وعلق الشاعر الغنائي المصري أيمن بهجت قمر، مؤلف أغنية "بحبك"، على المقطع خلال منشور عبر "فيسبوك"، قال فيه: "اصطبحنا وأصبح الملك لله".
ويشكل الذكاء الاصطناعي معضلة قانونية حول العالم، في ظل استخدامه لاختلاق قصص خيالية عن أشخاص حقيقيين أو كتابة مقالات أدبية باستخدام التقنية الجديدة دون أن يكون للكاتب أي إبداع شخصي فيها، وهو ما ينذر في رأي البعض بكارثة أخلاقية تأتي على العالم ويثير مشاكل قانونية.

العين الاخبارية


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