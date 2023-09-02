تعميم من وزارة التربية والتعليم للمديريات في المحافظات
التاريخ
9/2/2023 10:09:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعميماً على مديريات التربية في المملكة، حول جدول الدروس الاسبوعي للبرنامج المهني ( BTEC).
وبيّن التعميم، جدول الدروس الاسبوعي لتخصصات التعليم المهني للصف العاشر ( BTEC) للاسترشاد به في تنفيذ البرنامج .
وطلبت الوزارة من المديريات نشر التعميم على المدارس.
وتاليا جدول الدروس: انقر هنا
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