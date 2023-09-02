الولايات المتحدة تنفي منع مبيعات الرقائق إلى الشرق الأوسط



وتنص الوثيقة على أن القواعد الجديدة تتطلب من Nvidia الحصول على تراخيص قبل بيع وحدات المعالجة المركزية الرائدة لها إلى بعض الدول العربية.



ولم تكشف Nvidia و AMD عما إذا كانتا قد تقدمتا بطلبات للحصول على مثل هذه التراخيص وما إذا كانت قد تمت الموافقة عليها أو رفضها.



عادة ما يفرض مسؤولو الولايات المتحدة قيودًا على التصدير لأسباب تتعلق بالأمن القومي.



وأشارت خطوة مماثلة تم الإعلان عنها العام الماضي إلى تصعيد الحملة الأمريكية على قدرات الصين التكنولوجية، لكن لم يتضح على الفور ما هي المخاطر التي تتعرض لها الصادرات إلى الشرق الأوسط.



البيان