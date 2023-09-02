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تسنيم: إيران تسلمت طائرات ياك-130 روسية

9/2/2023 10:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "تسنيم" بأن القوات الجوية الإيرانية تسلمت طائرات تدريب روسية "ياك-130"، وباشرت استخدامها.


وبحسب "تسنيم"، فإن طائرة "ياك 130" هي طائرة تدريب قتالي متقدمة صممت وأنتجت من قبل مؤسسة "ياكولوف" الروسية، وقادرة على تلبية الاحتياجات التدريبية لطياري مقاتلات الجيل الرابع.


وأفادت الوكالة بأن موسكو وطهران تعتزمان توقيع اتفاق للتعاون في إنتاج وصيانة الطائرات والمروحيات.
ويبدي الغرب قلقه من تعزيز التعاون بين موسكو وطهران.

RT

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