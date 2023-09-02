تسنيم: إيران تسلمت طائرات ياك-130 روسية

تسنيم: إيران تسلمت طائرات ياك-130 روسية
التاريخ
9/2/2023 10:09:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "تسنيم" بأن القوات الجوية الإيرانية تسلمت طائرات تدريب روسية "ياك-130"، وباشرت استخدامها.
وبحسب "تسنيم"، فإن طائرة "ياك 130" هي طائرة تدريب قتالي متقدمة صممت وأنتجت من قبل مؤسسة "ياكولوف" الروسية، وقادرة على تلبية الاحتياجات التدريبية لطياري مقاتلات الجيل الرابع.
وأفادت الوكالة بأن موسكو وطهران تعتزمان توقيع اتفاق للتعاون في إنتاج وصيانة الطائرات والمروحيات.
ويبدي الغرب قلقه من تعزيز التعاون بين موسكو وطهران.
RT
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