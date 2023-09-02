Sunday, 03 September 2023 02:31 GMT

أغنية هيثم شاكر الجديدة بشوف عيونك

9/2/2023 10:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طرح المغني المصري هيثم شاكر، أحدث أغنياته على قناته في يوتيوب والتي تحمل اسم "بشوف عيونك".
الأغنية من كلمات محمد شافعي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.

العين الاخبارية

MENAFN02092023000208011052ID1106998309

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث