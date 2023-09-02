أغنية هيثم شاكر الجديدة بشوف عيونك

أغنية هيثم شاكر الجديدة بشوف عيونك
التاريخ
9/2/2023 10:09:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طرح المغني المصري هيثم شاكر، أحدث أغنياته على قناته في يوتيوب والتي تحمل اسم "بشوف عيونك".
الأغنية من كلمات محمد شافعي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.
العين الاخبارية
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