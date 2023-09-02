الجدل يتجدد.. من هو قائل (لا تشكُ للناس جرحاً أنت صاحبه)؟

قصة هذا البيت اليتيم تعود إلى العام 1993، مع طرح المسلسل العراقي "المسافر"، وهو تجربة التمثيل الوحيدة للمطرب كاظم الساهر، الذي جسّد دور "كمال"، المدرّس الحالم بدخول عالم الغناء. وكانت أغنية مقدمة المسلسل "رحّال" والتي تبداً بموّال "لا تشكُ للناس جرحاً أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم".

وفي التسعينيات حقق هذا البيت شهرة واسعة بصوت الساهر الذي حرص على تقديمه في حفلاته، وليُنسب إلى الشاعر العراقي الذي أوضح في مقابلة أن أول مرة قرأ البيت على لوح في المدرسة، فأعجبه واحتفظ به في كراسته، ثم ضمّنه بأغنية "رحّال".

لكنّ هذا التوضيح لم ينتشر بموازاة انتشار البيت الذي صار متداولاً أكثر مع ثورة وسائل التواصل الاجتماعي منذ نهاية العقد الأول من القرن الجديد.



بعد نفي كريم العراقي الحاسم بأنه ليس صاحب البيت اليتيم، نسبه مستخدمو مواقع التواصل مرة للمتنبي وأخرى للإمام علي بن أبي طالب وثالثة للإمام الشافعي، وكلها اجتهادات خاطئة زادت من الالتباس حول نسب البيت الذي لا توجد معلومة موثوقة حوله على محرّكات البحث، سوى ما رواه كريم العراقي بنفسه عن كيفية اكتشافه للبيت الذي صار أكثر شهرة بفضله.



وقال كريم العراقي في تصريح سابق: "هذا البيت الشعري يتيم، وأذكره منذ طفولتي حينما كتبه أستاذي في المدرسة على السبورة، وحفظته وأعجبت به، ومع مرور السنوات لم أجد له أصلاً ولا نسباً... لكن يبدو أن كثيراً من الناس مع الأسف لم ينتبهوا لما أوضحته في مطلعها، ولم يقرؤوها بتمعّن".

وخلال السنوات الماضية، مع الالتصاق الكبيرة لهذا البيت الشهير مع العراقي، قرر الأخير إطلاق ما أسماه "نسخة جديدة" من القصيدة.

وأوضح في مقابلة سابقة على "قناة الإمارات" أنه "بعد كل هذه السنوات، عادت القصيدة إلى عقلي بشكل آخر، مع نضج التجربة والسنوات. وارتأيت أن (القصيدة المغناة في أغنية "رحال" بمسلسل "المسافر") كانت تنقصها أشياء أخرى، بخاصة أني كتبتها بثورة الشباب".

ويقول كريم العراقي في مطلعها:

بيتٌ من الشعر أذهلني بروعتِهَ ... توسّدَ القلب مذ أن خطَّه القلمُ

أضحى شِعاري وحفّزني لأُكرِمَهُ ... عشرينَ بيتاً لها من مِثلِهِ حِكَمُ

لا تشكُ للناس جرحاً أنت صاحبُهُ ... لا يؤلم الجرح إلا من به ألمُ

ولاحقاً غنت الفنانة السورية أصالة قصيدة "لا تَشْكُ للناس" التي كتبها كرم العراقي استرسالاً للبيت اليتيم.