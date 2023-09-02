الجدل يتجدد.. من هو قائل (لا تشكُ للناس جرحاً أنت صاحبه)؟

الجدل يتجدد.. من هو قائل (لا تشكُ للناس جرحاً أنت صاحبه)؟
التاريخ
9/2/2023 10:05:25 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تجدد الجدل أمس الجمعة، بعد ساعات من وفاة الشاعر كريم عودة، المعروف بـ كريم العراقي، حول بيت الشعر اليتيم "لا تشكُ للناس جرحاً أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم"، والذي ارتبط باسمه رغم إعلان الشاعر الراحل أكثر من مرة أنه لم يكتبه.
قصة هذا البيت اليتيم تعود إلى العام 1993، مع طرح المسلسل العراقي "المسافر"، وهو تجربة التمثيل الوحيدة للمطرب كاظم الساهر، الذي جسّد دور "كمال"، المدرّس الحالم بدخول عالم الغناء. وكانت أغنية مقدمة المسلسل "رحّال" والتي تبداً بموّال "لا تشكُ للناس جرحاً أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم".
وفي التسعينيات حقق هذا البيت شهرة واسعة بصوت الساهر الذي حرص على تقديمه في حفلاته، وليُنسب إلى الشاعر العراقي الذي أوضح في مقابلة أن أول مرة قرأ البيت على لوح في المدرسة، فأعجبه واحتفظ به في كراسته، ثم ضمّنه بأغنية "رحّال".
لكنّ هذا التوضيح لم ينتشر بموازاة انتشار البيت الذي صار متداولاً أكثر مع ثورة وسائل التواصل الاجتماعي منذ نهاية العقد الأول من القرن الجديد.
بعد نفي كريم العراقي الحاسم بأنه ليس صاحب البيت اليتيم، نسبه مستخدمو مواقع التواصل مرة للمتنبي وأخرى للإمام علي بن أبي طالب وثالثة للإمام الشافعي، وكلها اجتهادات خاطئة زادت من الالتباس حول نسب البيت الذي لا توجد معلومة موثوقة حوله على محرّكات البحث، سوى ما رواه كريم العراقي بنفسه عن كيفية اكتشافه للبيت الذي صار أكثر شهرة بفضله.
وقال كريم العراقي في تصريح سابق: "هذا البيت الشعري يتيم، وأذكره منذ طفولتي حينما كتبه أستاذي في المدرسة على السبورة، وحفظته وأعجبت به، ومع مرور السنوات لم أجد له أصلاً ولا نسباً... لكن يبدو أن كثيراً من الناس مع الأسف لم ينتبهوا لما أوضحته في مطلعها، ولم يقرؤوها بتمعّن".
وخلال السنوات الماضية، مع الالتصاق الكبيرة لهذا البيت الشهير مع العراقي، قرر الأخير إطلاق ما أسماه "نسخة جديدة" من القصيدة.
وأوضح في مقابلة سابقة على "قناة الإمارات" أنه "بعد كل هذه السنوات، عادت القصيدة إلى عقلي بشكل آخر، مع نضج التجربة والسنوات. وارتأيت أن (القصيدة المغناة في أغنية "رحال" بمسلسل "المسافر") كانت تنقصها أشياء أخرى، بخاصة أني كتبتها بثورة الشباب".
ويقول كريم العراقي في مطلعها:
بيتٌ من الشعر أذهلني بروعتِهَ ... توسّدَ القلب مذ أن خطَّه القلمُ
أضحى شِعاري وحفّزني لأُكرِمَهُ ... عشرينَ بيتاً لها من مِثلِهِ حِكَمُ
لا تشكُ للناس جرحاً أنت صاحبُهُ ... لا يؤلم الجرح إلا من به ألمُ
ولاحقاً غنت الفنانة السورية أصالة قصيدة "لا تَشْكُ للناس" التي كتبها كرم العراقي استرسالاً للبيت اليتيم.
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