

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ 20 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ويستمر حتى 8 سبتمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" تحت شعار "استدامة وتراث .. بروح متجددة".

يستقطب المعرض الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات مشاركين وزوارا محليين ودوليين نظرا لما يوفره من فرص للشركات والعلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية لبناء علاقات تجارية إذ يحتضن أكثر من 1200 عارض وعلامة تجارية.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض ما يزيد على 150 ألف زائر وهو الحدث الفريد من نوعه المخصص والمصمم للترويج لقطاعات الصناعة الـ 11 التي يضمّها وتشمل أسلحة ومعدات الصيد والرماية ومُعدّات الصيد والتخييم والصقارة والفروسية والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والترويج لها إضافة إلى الفنون والحرف اليدوية ومركبات ومُعدّات الترفيه في الهواء الطلق ومُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية والمنتجات والخدمات البيطرية ورحلات الصيد والسفاري ووسائل الإعلام المختصة.

وتحتضن العاصمة الإماراتية الحدث الذي يجمع المؤسسات الرسمية الرائدة في الحفاظ على التراث الثقافي والموارد الطبيعية، جنباً إلى جنب مع كبريات الشركات والمُصنّعين والموزعين ومُقدّمي الخدمات ووكالات السفر ومُحترفي صناعة الصيد بمختلف أنواعه في نسخة مميزة تشهد تطوّراً ملحوظاً على صعيد المحتوى التراثي الثقافي والتعليمي المعرفي.

وأكد معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات أنّ زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان“طيّب الله ثراه” للدورة الأولى في سبتمبر 2003 شكّلت مُنطلقاً على مدى عقدين لكافة النجاحات التي حققها المعرض في الدورات اللاحقة، ودعماً لجهود صون التراث وترسيخ مفاهيم الأصالة والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وبالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية والخاصة والمؤسسات المحلية والدولية المُشاركة في قطاعاته وفعالياته يحتفي معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بعام الاستدامة 2023 الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” حيث يُنظّم الحدث أنشطة وورش عمل وفعاليات تُساهم في تعزيز رسالة المعرض وتطوير المُنتجات والمبيعات واستدامة البيئة والأعمال التجارية ذات الصلة بالقطاعات الـ 11.

وتُمثّل ثيمة المعرض لهذا العام "استدامة وتراث.. بروح مُتجدّدة" ترجمة لرؤى سمو راعي الحدث واستراتيجية دولة الإمارات في تعزيز مفهوم الاستدامة وصون التراث بروح يملؤها التجدّد والابتكار حيث يُعزّز المعرض جهوده لإنجاز ذلك من خلال الخطط طويلة المدى التي يتبنّاها.

ويُعدّ المعرض فرصة مميزة للجمهور من مختلف الأعمار لاقتناء كل جديد في عالم الصقارة والحرف اليدوية وأسلحة الصيد والرماية ومُستلزمات الفروسية ورحلات التخييم والسفاري ورياضات الهواء الطلق وبأسعار تُناسب الجميع.

وبانتظار زوار الحدث أكثر من 200 نشاط وفعالية شيّقة يعيشون من خلالها لحظات مميزة عبر التمتع بمشاهدة الاستعراضات المباشرة والنادرة للصقور والكلاب والخيول والإبل في إحدى أكثر القاعات جذباً للجمهور وهي ساحة العروض الكبرى فضلاً عن مواكبة العروض الموسيقية والفنّية الحيّة.

وتُعتبر مزادات الصقور والإبل وسكاكين الصيد والفنون من أكثر الفعاليات جذباً للجمهور كما يُقدّم معرض أبوظبي للصيد لعُشّاقه، تجربة مُحاكاة حيّة فريدة لهواة رياضة الرماية بالقوس والسهام في بيئة مثالية آمنة إضافة لعروض الرماية بالسهم من على ظهر الخيل ..وأيضاً العروض الحيّة للسلوقي (كلب الصيد العربي) والكلاب البوليسية والاستعراضات التراثية والرياضية الشيّقة التي تُعزّز من جاذبية المعرض وبالنسبة لجيل الشباب تُعدّ فرص المُغامرات والأنشطة الخارجية التي يوفرها العارضون وسيلة مهمة للابتعاد عن التكنولوجيا وإعادة التواصل مع الطبيعة.

ومن المتوقع أن يُرحّب المعرض بما يزيد على 120 مُتحدّثاً ليُقدّموا تقنياتهم ومهاراتهم وعرض رؤاهم وخبراتهم المهنية عبر ورش عمل وندوات تعليمية تُشكّل مصدراً للمعرفة والفائدة وسُبل تحقيق نجاح الأعمال وتطويرها.

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