خيول الإمارات تفوز بلقبي البريدرز في فرنسا



فازت خيول الإمارات العائدة للمالك هلال العلوي، بإشراف المدرب تو ماس دوميللو، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، بثنائية في فعاليات تحدي "البريدرز" للخيول العربية الأصيلة الفرنسية.

وأقيمت الفعاليات أمس في مضمار "لا تست دو بوش" الفرنسي بمشاركة نخبة الخيول العالمية.

وانتزع المهر "نو ريبلاي الموري"، لقب مربي الخيول العربية الأصيلة الفرنسية للأمهار في سن 3 سنوات، للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 45 ألف يورو، متفوقاً على المرشحين البارزين في السباق.

وتفوق "نو ريبلاي الموري"، المنحدر من نسل "أزادي" على منافسيه "اكسترا تايم" لجاي نيفس الذي حل ثانياً، و"افجان اكس محبوب" للشقب ريسنج صاحب المركز الثالث، بفارق 1.5 طول، وسجل 2:12:73 دقيقة.

وحققت الثنائية المهرة الرمادية "أفريكا دو مونلو"، بأفضليتها على منافساتها في "تحدي البريدرز" للخيول العربية الأصيلة الفرنسية للمهرات في سن 3 سنوات، للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، البالغ جائزته 45 ألف يورو.

وجاء تفوق "أفريكا دو مونلو"، بفارق كبير بلغ 2.5 طول عن "الرشا" للوسمية ريسنج، فيما جاءت في المركز الثالث "العفريتة" للشقب ريسنج، وسجلت ابنة "ايه اف البراق" 2:11:33 دقيقة





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