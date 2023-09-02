مانشستر سيتي يستهل مشواره في دوري الأبطال بمواجهة ريد ستار

كشف جدول مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي نشر اليوم السبت، أن مانشستر سيتي الإنجليزي سيستهل مشوار الدفاع عن اللقب باستضافة ريد ستار الصربي يوم 19 سبتمبر الجاري.

أما بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، فيستضيف مانشستر يونايتد يوم 20 سبتمبر في أولى مباريات الفريقين بالبطولة، وفي نفس اليوم، يخوض يونيون برلين أول مباراة له على الإطلاق في البطولة، حيث سيواجه ريال مدريد الإسباني.

ويحل بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني، ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 19 سبتمبر، كما يحل لايبزج الألماني ضيفا على يانج بويز بطل سويسرا.

وتشهد الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات أيضا لقاء سبورتينج براغا مع نابولي بطل الدوري الإيطالي وبرشلونة الإسباني ضد رويال أنتويرب البلجيكي وأرسنال الإنجليزي ضد إيندهوفن الهولندي وميلان الإيطالي ضد نيوكاسل الإنجليزي.

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