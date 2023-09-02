زيلينسكي يؤكد تقدّم القوات الأوكرانية في هجومها المضاد

زيلينسكي يؤكد تقدّم القوات الأوكرانية في هجومها المضاد
التاريخ
9/2/2023 10:00:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقدّم قوات بلاده في هجومها المضاد على القوات الروسية، رافضاً قول مسؤولين غربيين إن أوكرانيا تتقدم ببطء على الأرض.
وأوضح زيلينسكي، اليوم، أن أوكرانيا استعادت أكثر من 12 بلدة في الهجوم المضاد الذي يقترب من إكمال شهره الثالث، لكنها لم تستعد أي مناطق رئيسة، مشيراً إلى أن الألغام وخطوط الدفاع الروسية تعرقل حركة الجنود الأوكرانيين.
وقال، عبر تطبيق «تيليغرام»: «تتقدم القوات الأوكرانية. على الرغم من كل شيء ومهما يكن ما يقوله أي أحد، نحن نتقدم وذلك هو الأمر الأهم. نحن نتحرك».
كانت تقارير غربية أفادت بأن مسؤولين أمريكيين عبروا عن ضيقهم من التقدم البطيء للعملية، بل ومن الاستراتيجية الأوكرانية التي وصفوها بالمعيبة، وأثارت هذه التقارير غضب كييف.
ويخشى البعض من احتمال بدء دعم الغرب في الفتور مع تسبب الطقس الأكثر برودة وأمطاراً في إبطاء التقدم في ساحة المعركة في وقت لاحق هذا العام.
وضخ الغرب مليارات الدولارات للمساعدة على شن الهجوم المضاد، وتؤكد كييف أنها بحاجة إلى المزيد.
وذكر البيت الأبيض أن أوكرانيا حققت نجاحاً ملحوظاً في المنطقة، وتصف روسيا الهجوم الأوكراني المضاد بالفعل بأنه «فاشل»، في حين توضح كييف أنها تتقدم ببطء بغرض تقليص الخسائر.
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