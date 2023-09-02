زيلينسكي يؤكد تقدّم القوات الأوكرانية في هجومها المضاد

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقدّم قوات بلاده في هجومها المضاد على القوات الروسية، رافضاً قول مسؤولين غربيين إن أوكرانيا تتقدم ببطء على الأرض.

وأوضح زيلينسكي، اليوم، أن أوكرانيا استعادت أكثر من 12 بلدة في الهجوم المضاد الذي يقترب من إكمال شهره الثالث، لكنها لم تستعد أي مناطق رئيسة، مشيراً إلى أن الألغام وخطوط الدفاع الروسية تعرقل حركة الجنود الأوكرانيين.

وقال، عبر تطبيق «تيليغرام»: «تتقدم القوات الأوكرانية. على الرغم من كل شيء ومهما يكن ما يقوله أي أحد، نحن نتقدم وذلك هو الأمر الأهم. نحن نتحرك».

كانت تقارير غربية أفادت بأن مسؤولين أمريكيين عبروا عن ضيقهم من التقدم البطيء للعملية، بل ومن الاستراتيجية الأوكرانية التي وصفوها بالمعيبة، وأثارت هذه التقارير غضب كييف.

ويخشى البعض من احتمال بدء دعم الغرب في الفتور مع تسبب الطقس الأكثر برودة وأمطاراً في إبطاء التقدم في ساحة المعركة في وقت لاحق هذا العام.

وضخ الغرب مليارات الدولارات للمساعدة على شن الهجوم المضاد، وتؤكد كييف أنها بحاجة إلى المزيد.

وذكر البيت الأبيض أن أوكرانيا حققت نجاحاً ملحوظاً في المنطقة، وتصف روسيا الهجوم الأوكراني المضاد بالفعل بأنه «فاشل»، في حين توضح كييف أنها تتقدم ببطء بغرض تقليص الخسائر.