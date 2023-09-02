سلة جنوب السودان تضمن مشاركة تاريخية في الأولمبياد

جاء ذلك بحسمها البطاقة الإفريقية المؤهلة مباشرة إلى منافسات كرة السلة للرجال بفوزها على أنجولا (101-78) في مانيلا خلال مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 32 في المونديال المقام في الفيليبين وإندونيسيا واليابان.

وكانت جنوب السودان تتنافس مع مصر على البطاقة المخصصة للقارة الإفريقية مباشرة الى الأولمبياد، وبتحقيقها فوزها الثاني في المجموعة 12 والثالث في المونديال، ضمنت أن تكون أفضل منتخبات القارة السمراء أمام مصر التي خسرت أمام نيوزيلندا في المجموعة 14 (86-88).

وسيطرت جنوب السودان التي تخوض أيضًا غمار المونديال لأول مرة، تمامًا على مباراتها مع أنجولا منذ الربع الأول الذي أنهته متقدمة (30-16)، في طريقها لحسم اللقاء بفارق 23 نقطة بفضل تألق كارليك جونز بشكل خاص، إذ سجل 26 نقطة مع 7 متابعات و15 تمريرة حاسمة، فيما ساهم ماريال شايوك بـ18 نقطة ونونوي أوموت بـ17.

أما بالنسبة لمصر، فتغادر النهائيات بانتصارين، أحدهما على الأردن (85-69). وبعد خسارتها اليوم السبت أمام نيوزيلندا في لقاء بدأه "الفراعنة" بإنهاء الربع الأول لصالحهم 25-22 قبل أن يتراجع في الثاني الذي خسره بفارق 15 نقطة.

وبعد لقاء تعادل خلاله الفريقان 9 مرات وتبادلا التقدم 10 مرات ووصل فيه الفارق لصالح نيوزيلندا حتى 14 نقطة، فيما كان أكبر فارق لمصر 5 نقاط، خرج ممثل أوقيانيا بانتصاره الثاني من أصل 5 مباريات خاضها في النهائيات، بفضل جهود أيزاياه ليافا وفين ديلايني بشكل خاص، إذ سجل كل منهما 27 نقطة.

في المقابل، كان إيهاب أمين (19 نقطة) وعمر الجندي (19) وأنس محمود (16 مع 9 متابعات) الأفضل في صفوف منتخب "الفراعنة" الذي عاد بقوة الى أجواء اللقاء وحتى أنه تقدم 83-82 قبل قرابة دقيقتين ونصف على النهاية بثلاثية من إيهاب أمين، ثم عادل 86-86 في آخر 1.04 دقيقة بعد ثلاثية من الجندي، لكنه عانى بعدها في التقاط المتابعات الدفاعية قبل أن تحسم نيوزيلندا الفوز بعد رميتين حرتين لروبن تي رانغي في آخر 17 ثانية.

ويلعب لاحقًا الأردن مع المكسيك باحثًا عن توديع البطولة بفوز أول بعدما خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات الأول ثم مباراته مع مصر في هذه المجموعة.

ويأمل لبنان بفوزه الثاني في المجموعة 18 حين يواجه إيران، مع الأمل بأن تصب نتائج المنتخبات الآسيوية الأخرى في صالحه من أجل حصول على بطاقة القارة المؤهلة مباشرة الى الأولمبياد أو أقله خوض تصفيات الملحق العام.

