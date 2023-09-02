سلة جنوب السودان تضمن مشاركة تاريخية في الأولمبياد

سلة جنوب السودان تضمن مشاركة تاريخية في الأولمبياد
التاريخ
9/2/2023 9:20:13 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- ضمنت جنوب السودان مشاركة تاريخية في الألعاب الأولمبية المقررة صيف 2024 في باريس.
جاء ذلك بحسمها البطاقة الإفريقية المؤهلة مباشرة إلى منافسات كرة السلة للرجال بفوزها على أنجولا (101-78) في مانيلا خلال مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 32 في المونديال المقام في الفيليبين وإندونيسيا واليابان.
وكانت جنوب السودان تتنافس مع مصر على البطاقة المخصصة للقارة الإفريقية مباشرة الى الأولمبياد، وبتحقيقها فوزها الثاني في المجموعة 12 والثالث في المونديال، ضمنت أن تكون أفضل منتخبات القارة السمراء أمام مصر التي خسرت أمام نيوزيلندا في المجموعة 14 (86-88).
وسيطرت جنوب السودان التي تخوض أيضًا غمار المونديال لأول مرة، تمامًا على مباراتها مع أنجولا منذ الربع الأول الذي أنهته متقدمة (30-16)، في طريقها لحسم اللقاء بفارق 23 نقطة بفضل تألق كارليك جونز بشكل خاص، إذ سجل 26 نقطة مع 7 متابعات و15 تمريرة حاسمة، فيما ساهم ماريال شايوك بـ18 نقطة ونونوي أوموت بـ17.
أما بالنسبة لمصر، فتغادر النهائيات بانتصارين، أحدهما على الأردن (85-69). وبعد خسارتها اليوم السبت أمام نيوزيلندا في لقاء بدأه "الفراعنة" بإنهاء الربع الأول لصالحهم 25-22 قبل أن يتراجع في الثاني الذي خسره بفارق 15 نقطة.
وبعد لقاء تعادل خلاله الفريقان 9 مرات وتبادلا التقدم 10 مرات ووصل فيه الفارق لصالح نيوزيلندا حتى 14 نقطة، فيما كان أكبر فارق لمصر 5 نقاط، خرج ممثل أوقيانيا بانتصاره الثاني من أصل 5 مباريات خاضها في النهائيات، بفضل جهود أيزاياه ليافا وفين ديلايني بشكل خاص، إذ سجل كل منهما 27 نقطة.
في المقابل، كان إيهاب أمين (19 نقطة) وعمر الجندي (19) وأنس محمود (16 مع 9 متابعات) الأفضل في صفوف منتخب "الفراعنة" الذي عاد بقوة الى أجواء اللقاء وحتى أنه تقدم 83-82 قبل قرابة دقيقتين ونصف على النهاية بثلاثية من إيهاب أمين، ثم عادل 86-86 في آخر 1.04 دقيقة بعد ثلاثية من الجندي، لكنه عانى بعدها في التقاط المتابعات الدفاعية قبل أن تحسم نيوزيلندا الفوز بعد رميتين حرتين لروبن تي رانغي في آخر 17 ثانية.
ويلعب لاحقًا الأردن مع المكسيك باحثًا عن توديع البطولة بفوز أول بعدما خسر مبارياته الثلاث في دور المجموعات الأول ثم مباراته مع مصر في هذه المجموعة.
ويأمل لبنان بفوزه الثاني في المجموعة 18 حين يواجه إيران، مع الأمل بأن تصب نتائج المنتخبات الآسيوية الأخرى في صالحه من أجل حصول على بطاقة القارة المؤهلة مباشرة الى الأولمبياد أو أقله خوض تصفيات الملحق العام.
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