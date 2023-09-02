Sunday, 03 September 2023 02:30 GMT

الترجي يتجه للتخلي عن شرارة

9/2/2023 9:20:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يسعى مسؤولو نادي الترجي الرياضي التونسي إلى إيجاد المخرج المناسب من أزمة خط الهجوم، حيث لم يستطع حتى الآن تسجيل مهاجمه البرازيلي الجديد في قائمة الفريق بسبب اكتمال عدد المحترفين الأجانب في باب سويقة.

وتعمل إدارة الترجي حاليًا على فسخ عقد المهاجم الجزائري رياض بن عيادة، وزميله الأردني محمد أبو زريق ''شرارة'' بالتراضي بهدف تأهيل المهاجم البرازيلي رودريجو رودريجيز، لضمه في قائمة أجانب الفريق.

كما يسعى النادي إلى إيجاد حل لملف لاعب خط الوسط المصاب منذ فترة ليست بالقصيرة غيلان الشعلاني، والذي انتهى عقده منذ 30 يونيو/ حزيران الماضي، وسط أخبار تفيد بأن إدارة الفريق تنوي التمسك بصاحب الـ29 عامًا رغم الإصابة.

يذكر أن مسؤولو نادي الترجي في مفاوضات جادة مع الملعب التونسي، من أجل ضم مهاجمه هيثم الجويني، وتم عقد جلسة قد تنتهي بتوقيعه لصالح الأحمر والأصفر.

MENAFN02092023000151011027ID1106998285

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث