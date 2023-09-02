الترجي يتجه للتخلي عن شرارة
التاريخ
9/2/2023 9:20:12 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يسعى مسؤولو نادي الترجي الرياضي التونسي إلى إيجاد المخرج المناسب من أزمة خط الهجوم، حيث لم يستطع حتى الآن تسجيل مهاجمه البرازيلي الجديد في قائمة الفريق بسبب اكتمال عدد المحترفين الأجانب في باب سويقة.
وتعمل إدارة الترجي حاليًا على فسخ عقد المهاجم الجزائري رياض بن عيادة، وزميله الأردني محمد أبو زريق ''شرارة'' بالتراضي بهدف تأهيل المهاجم البرازيلي رودريجو رودريجيز، لضمه في قائمة أجانب الفريق.
كما يسعى النادي إلى إيجاد حل لملف لاعب خط الوسط المصاب منذ فترة ليست بالقصيرة غيلان الشعلاني، والذي انتهى عقده منذ 30 يونيو/ حزيران الماضي، وسط أخبار تفيد بأن إدارة الفريق تنوي التمسك بصاحب الـ29 عامًا رغم الإصابة.
يذكر أن مسؤولو نادي الترجي في مفاوضات جادة مع الملعب التونسي، من أجل ضم مهاجمه هيثم الجويني، وتم عقد جلسة قد تنتهي بتوقيعه لصالح الأحمر والأصفر.
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