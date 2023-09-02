الترجي يتجه للتخلي عن شرارة

وتعمل إدارة الترجي حاليًا على فسخ عقد المهاجم الجزائري رياض بن عيادة، وزميله الأردني محمد أبو زريق ''شرارة'' بالتراضي بهدف تأهيل المهاجم البرازيلي رودريجو رودريجيز، لضمه في قائمة أجانب الفريق.

كما يسعى النادي إلى إيجاد حل لملف لاعب خط الوسط المصاب منذ فترة ليست بالقصيرة غيلان الشعلاني، والذي انتهى عقده منذ 30 يونيو/ حزيران الماضي، وسط أخبار تفيد بأن إدارة الفريق تنوي التمسك بصاحب الـ29 عامًا رغم الإصابة.

يذكر أن مسؤولو نادي الترجي في مفاوضات جادة مع الملعب التونسي، من أجل ضم مهاجمه هيثم الجويني، وتم عقد جلسة قد تنتهي بتوقيعه لصالح الأحمر والأصفر.

