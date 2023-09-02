مانشيني يعلن تشكيلته الأولى للسعودية لمواجهة كوستاريكا

أعلن روبرتو مانشيني المدرب الجديد للمنتخب السعودي لكرة القدم تشكيلته الأولى لخوض معسكر إعدادي يبدأ غدا الأحد في مدينة نيوكاسل الإنجليزية لمواجهة كوستاريكا وكوريا الجنوبية وديا الأسبوع المقبل.

وأعلن الاتحاد السعودي للعبة تعاقده مع المدرب الإيطالي يوم الأربعاء الماضي لقيادة الفريق حتى 2027.

ولا يوجد الكثير من الوقت أمام مانشيني، حيث يستعد الفريق لخوض نهائيات كأس آسيا في يناير كانون الثاني المقبل في قطر ثم المشاركة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال الاتحاد السعودي عبر موقعه على الإنترنت إن التشكيلة الأولى لمانشيني ضمت 26 لاعبا للالتحاق بالمعسكر الذي سينطلق غدا في نيوكاسل.

وسيخوض الفريق، الذي ودع كأس العالم الأخيرة في قطر من الدور الأول، خلال معسكره في الفترة من الثالث وحتى 12 سبتمبر مباراتين وديتين أمام كوستاريكا في الثامن من سبتمبر الحالي وكوريا الجنوبية بعدها بأربعة أيام على ملعب سانت جيمس بارك الخاص بنادي نيوكاسل.

ويخوض المنتخب السعودي غمار كأس آسيا ضمن المجموعة السادسة إلى جوار منتخبات سلطنة عُمان وقرغيزستان وتايلاند.

وفيما يلي التشكيلة:

حراس المرمى: محمد العويس ونواف العقيدي ومحمد اليامي وراغد النجار.

مدافعون: ياسر الشهراني وعبدالإله العمري وحسان تمبكتي وأحمد شراحيلي وعلي البليهي وسلطان الغنام وأحمد بامسعود وسعود عبدالحميد.

لاعبو الوسط:

رياض شراحيلي وعبدالله الخيبري وعلي هزازي ومحمد كنو وسالم الدوسري وناصر الدوسري وسامي النجعي وسميحان النابت وعبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن غريب وفهد الرشيدي.

مهاجمون:

فهد المولد وعبدالله الحمدان وفراس البريكان.

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