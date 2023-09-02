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كلوب عن عرض اتحاد جدة لصلاح: يجب أن أتعامل مع الحقائق

9/2/2023 9:10:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدث الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن عروض اتحاد جدة للتعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم الريدز.
وقال كلوب، خلال تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "من وجهة نظري لا أرى شيئا على الإطلاق يثير القلق بشأن صلاح، فهو ملتزم للغاية في التدريب والاجتماعات الخاصة بالقادة هذا الأسبوع".
وأضاف: "يجب أن أتعامل مع الحقائق، والحقيقة هي أن كل شيء على ما يرام، نحن متواجدون في ليفربول وكل شيء يسير بشكل جيد"
وتابع: "لست متأكدا بنسبة 100% في هذا الأمر. تقريبا نعرف كل من اتصل به السعوديون، لأنهم فكروا في كل شيء.. هذا هو الوضع".
وواصل: "ليس لدي الكثير لأقوله عن ذلك. نحن فقط نجلس هنا ونقوم بعملنا ولم يتغير شيء".
وأكمل: "من الواضح أننا شعرنا باختلاف الأسعار، لكن هذا لا يعود إلى السعودية فقط، هناك أندية أخرى تدفع الكثير من المال. ثم فجأة يقولون (رائع.. هذا السعر الجديد.. هذا مثير للاهتمام) إن هذا ما يحدث".
واختتم: "إلى جانب ذلك، عندما رحل فابينيو وهندرسون، لم نشعر بتأثير حقيقي، رغم أنه ذلك كان له تأثير واضح علينا.. أعتقد حقا أننا اعتقدنا أن رحيلهما كان ممكنا، وكنا موافقين عليه"

ملاعب

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