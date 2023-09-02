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مَن هي صاحبة جثة الثلاجة في مسلسل سفاح الجيزة؟

9/2/2023 9:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حظيت الحلقات الاولى من مسلسل "سفاح الجيزة"، المعروض عبر منصة "شاهد"، بتفاعل واسع خلال الأيام الماضية.


وخلال الحلقة الأولى، ظهرت جثة إحدى ضحايا "السفاح جابر"، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، داخل ثلاجة.

وتساءل عدد من متابعي المسلسل عن هوية الفنانة التي ظهرت داخل الثلاجة في هذا المشهد، حتى تبين أنها الفنانة سارة خليل.
وجسدت الفنانة المصرية الشابة في المسلسل شخصية زوجة "سفاح الجيزة" الأولى.


وشاركت "خليل" قبل "سفاح الجيزة" في عدد من الأعمال الفنية أبرزها "جروب العيلة".


وبحسب تقارير ، تعمل "خليل" كمدربة للتمثيل للمبتدئين.




العين الاخبارية


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