بلدية إربد توضح حول تركيب كاميرا لرصد المخالفات

بلدية إربد توضح حول تركيب كاميرا لرصد المخالفات
التاريخ
9/2/2023 9:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نوهت بلدية إربد الكبرى بأنها لم تقم بتركيب أي كاميرا مخالفات مرورية جنوب نفق الملك حسين.
وقالت البلدية في توضيح اليوم السبت، إن الكاميرا التي تم تركيبها تتبع لمديرية الأمن العام "كاميرا مراقبة" تهدف لتتبع المواكب المخالفة والرصد الأمني.
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