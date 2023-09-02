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بلدية إربد توضح حول تركيب كاميرا لرصد المخالفات

9/2/2023 9:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نوهت بلدية إربد الكبرى بأنها لم تقم بتركيب أي كاميرا مخالفات مرورية جنوب نفق الملك حسين.

وقالت البلدية في توضيح اليوم السبت، إن الكاميرا التي تم تركيبها تتبع لمديرية الأمن العام "كاميرا مراقبة" تهدف لتتبع المواكب المخالفة والرصد الأمني.

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