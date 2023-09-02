الأمن للمواطنين: ما هو السلوك المخالف الذي أدى إلى وقوع هذا الحادث ؟ - فيديو
التاريخ
9/2/2023 9:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام، فيديو عبر "فيسبوك" بين لحظة وقوع حادث تدهور بين مركبتين على طريق المطار بإتجاه السابع، ما أدى الى إنحراف إحدهما خارج الطريق العام وصدم شجرة، ونجم عن الحادث اصابة واحدة متوسطة.
وطلبت المديرية من المواطنين الاجابة على سؤال مروري حول الحادث، ومعرفة السلوك المخالف الذي أدى إلى وقوعه .
ودعت المواطنين إلى المشاركة في الاجابة، مؤكدة على أن كل الحوادث المرورية تبدأ من مخالفة لقوانين السير.
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