Sunday, 03 September 2023 02:29 GMT

الأمن للمواطنين: ما هو السلوك المخالف الذي أدى إلى وقوع هذا الحادث ؟ - فيديو

9/2/2023 9:10:30 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام، فيديو عبر "فيسبوك" بين لحظة وقوع حادث تدهور بين مركبتين على طريق المطار بإتجاه السابع، ما أدى الى إنحراف إحدهما خارج الطريق العام وصدم شجرة، ونجم عن الحادث اصابة واحدة متوسطة.
وطلبت المديرية من المواطنين الاجابة على سؤال مروري حول الحادث، ومعرفة السلوك المخالف الذي أدى إلى وقوعه .


ودعت المواطنين إلى المشاركة في الاجابة، مؤكدة على أن كل الحوادث المرورية تبدأ من مخالفة لقوانين السير.


MENAFN02092023000208011052ID1106998263

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث