كريم عبدالعزيز يكسر قدم أحمد حلمي

كريم عبدالعزيز يكسر قدم أحمد حلمي
التاريخ
9/2/2023 9:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف الممثل المصري كريم عبدالعزيز أنه تسبب في كسر قدم مواطنه الممثل أحمد حلمي.
وقال عبدالعزيز خلال احدى اللقاءات المتلفزة : "كنت أنا وأحمد حلمي نعمل في رواية تمثيلية على خشبة المسرح وكنا نجري بروفات في وقت متأخر".
وأضاف: "في إحدى المرات كنا نتناول الطعام على المسرح وبعدها قررت أن أمزح مع أحمد فحملته وقلبته على المسرح كالأطفال".
وأشار إلى أنه ونتيجة تلك الحركة والدوران المفاجئ فقد اتزانه وسقط على رأسه بينما سقط أحمد حلمي على قدمه.
وتابع: "عندما سقطنا، تجمّع الناس حولنا للاطمئنان علينا، وبسبب سقوطي على رأسي كانوا يطمئنون عليّ أولاً، وبعد التأكد من حالتي، نظرت إلى قدم أحمد حلمي ولاحظت أنها متورمة. فقلت للجميع إنه يبدو أنه كسر في قدمه، وقررنا الذهاب إلى المستشفى".
واتضح فيما بعد أنه كان بحاجة إلى تركيب تسع مسامير في قدمه ووضع جبس.
وختم كريم عبدالعزيز حديثه قائلاً: "رغم الحادثة، لم يتوقف أحمد حلمي عن العمل، بل استخدم الجبس كجزء من الكوميديا في المسرحية، حتى بعد شفائه وتخلصه من الجبس، استمر في التمثيل بطريقة مضحكة ومبتكرة".
العين الاخبارية
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