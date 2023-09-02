كريم عبدالعزيز يكسر قدم أحمد حلمي



وقال عبدالعزيز خلال احدى اللقاءات المتلفزة : "كنت أنا وأحمد حلمي نعمل في رواية تمثيلية على خشبة المسرح وكنا نجري بروفات في وقت متأخر".

وأضاف: "في إحدى المرات كنا نتناول الطعام على المسرح وبعدها قررت أن أمزح مع أحمد فحملته وقلبته على المسرح كالأطفال".

وأشار إلى أنه ونتيجة تلك الحركة والدوران المفاجئ فقد اتزانه وسقط على رأسه بينما سقط أحمد حلمي على قدمه.



وتابع: "عندما سقطنا، تجمّع الناس حولنا للاطمئنان علينا، وبسبب سقوطي على رأسي كانوا يطمئنون عليّ أولاً، وبعد التأكد من حالتي، نظرت إلى قدم أحمد حلمي ولاحظت أنها متورمة. فقلت للجميع إنه يبدو أنه كسر في قدمه، وقررنا الذهاب إلى المستشفى".



واتضح فيما بعد أنه كان بحاجة إلى تركيب تسع مسامير في قدمه ووضع جبس.

وختم كريم عبدالعزيز حديثه قائلاً: "رغم الحادثة، لم يتوقف أحمد حلمي عن العمل، بل استخدم الجبس كجزء من الكوميديا في المسرحية، حتى بعد شفائه وتخلصه من الجبس، استمر في التمثيل بطريقة مضحكة ومبتكرة".