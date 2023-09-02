سوريا.. مقتل 16 عسكريا بمواجهات مع مسلحي ريف اللاذقية
التاريخ
9/2/2023 9:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "الوطن" السورية بمقتل 16 عنصرا في الجيش السوري وإصابة 5 آخرين، خلال اشتباك مع المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف اللاذقية.
وأضاف مصدر صحيفة "الوطن" أن الاشتباكات جرت في أحد مواقع وادي ربيعة بالريف الشمالي للمحافظة.
وتنتشر في ريف اللاذقية الشمالي مجموعات إرهابية تنضوي بمعظمها تحت تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، حيث تعتدي بشكل متكرر على المناطق المدنية، ما يؤدي لوقوع ضحايا بين الأهالي وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.
RT
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