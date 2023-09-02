

ودعت الراغبين في المشاركة مراعاة توفر الشروط التالية: أن يكون المتقدم/ة من الجنسية الأردنية أو السورية.

وأن يكون المشروع الصغير قائم/ أن يكون له مقر مسجل (لا يعمل من المنزل).

وأن يكون المشروع له فريق عامل واضح (بحد أدنى 2 موظفين ليس أحدهم المالك) أو قادر على الإلتزام بتوفير فرصة عمل واحدة على الأقل لمدة 6 أشهر من استلام المنحة).

ودعت من يرغب في الالتحاق في البرنامج يرجى الضغط على الرابط التالي: انقر هنا

