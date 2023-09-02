منظمة دولية تُقدم منح مالية وتدريب للأردنيين بشروط - رابط التقديم
التاريخ
9/2/2023 9:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة كير العالمية في الأردن، عن فتح باب تسجيل أصحاب المشاريع من الجنسين، ممن يمتلكون مشاريع صغيرة ومتوسطة (تعمل من خارج المنزل ومسجلة) من الجنسيتين الأردنية والسورية في برنامج لدعم المشاريع الصغيرة القائمة.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن البرنامج يشمل الحصول منحة مالية وتدريب متخصص وجلسات إرشاد، بعد أن يقوم المشاركون بتسليم خطة لتطوير المشروع والتي ستشرف منظمة كير على إعدادها.
وبينت أنه سيتم اختيار المشاركين من خلال مقابلات شخصية، ثم عقد زيارات ميدانية للمشاريع ليتم التقييم والاختيار على أساس نتائج المقابلات والزيارات.
ودعت الراغبين في المشاركة مراعاة توفر الشروط التالية: أن يكون المتقدم/ة من الجنسية الأردنية أو السورية.
وأن يكون المشروع الصغير قائم/ أن يكون له مقر مسجل (لا يعمل من المنزل).
وأن يكون المشروع له فريق عامل واضح (بحد أدنى 2 موظفين ليس أحدهم المالك) أو قادر على الإلتزام بتوفير فرصة عمل واحدة على الأقل لمدة 6 أشهر من استلام المنحة).
ودعت من يرغب في الالتحاق في البرنامج يرجى الضغط على الرابط التالي: انقر هنا
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