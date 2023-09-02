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منظمة دولية تُقدم منح مالية وتدريب للأردنيين بشروط - رابط التقديم

9/2/2023 9:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة كير العالمية في الأردن، عن فتح باب تسجيل أصحاب المشاريع من الجنسين، ممن يمتلكون مشاريع صغيرة ومتوسطة (تعمل من خارج المنزل ومسجلة) من الجنسيتين الأردنية والسورية في برنامج لدعم المشاريع الصغيرة القائمة.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن البرنامج يشمل الحصول منحة مالية وتدريب متخصص وجلسات إرشاد، بعد أن يقوم المشاركون بتسليم خطة لتطوير المشروع والتي ستشرف منظمة كير على إعدادها.
وبينت أنه سيتم اختيار المشاركين من خلال مقابلات شخصية، ثم عقد زيارات ميدانية للمشاريع ليتم التقييم والاختيار على أساس نتائج المقابلات والزيارات.


ودعت الراغبين في المشاركة مراعاة توفر الشروط التالية: أن يكون المتقدم/ة من الجنسية الأردنية أو السورية.
وأن يكون المشروع الصغير قائم/ أن يكون له مقر مسجل (لا يعمل من المنزل).
وأن يكون المشروع له فريق عامل واضح (بحد أدنى 2 موظفين ليس أحدهم المالك) أو قادر على الإلتزام بتوفير فرصة عمل واحدة على الأقل لمدة 6 أشهر من استلام المنحة).
ودعت من يرغب في الالتحاق في البرنامج يرجى الضغط على الرابط التالي: انقر هنا

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