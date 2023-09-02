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الزراعة تكشف عن السعر المتوقع لتنكة زيت الزيتون

9/2/2023 9:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الزراعة سعر تنكة زيت الزيتون المحلي للعام الحالي.

وقالت الوزارة إن سعر التنكة لا يقل عن 85 دينارا، داعية المواطنين إلى شراء الزيت من الأماكن الموثوقة مثل معاصر الزيتون والمزارعين والمراكز التجارية المرخصة ومن خلال الحملة الوطنية لتسويق زيت الزيتون الأردني التي تنفذها نقابة أصحاب المعاصر سنويا وكذلك مهرجان الزيتون السنوي الذي تقيمه وزارة الزراعة في شهر تشرين ثاني من كل عام.

وأضافت أنها تابعت بعض الصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تروج لبيع زيت زيتون محلي بأسعار منخفضة لا تغطي تكاليفه الحقيقية ومشكوك بجودتها كونها قد تكون مغشوشة بزيوت نباتية أخرى أو منتهية الصلاحية أو مضاف اليها مواد كيميائية مسرطنة وأصباغ ونكهات تشكل ضررًا على صحة مستهلكيها جراء تعرضها لوسائل الغش المختلفة ناهيك عما تسببه هذه الإعلانات من تضليل وغبن وتدليس للمستهلكين.

وأكدت الوزارة أنها تعمل حاليا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على رصد هذه الصفحات ومن يقف خلفها وسيتم متابعتهم قضائيا وفق الأطر الرسمية.

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