خوفا من التشرّد .. مسن أمريكي يسرق بنكا ليدفع إيجار منزله

وفي الوقت نفسه، قام نوجين بوضع كيس تسوق بلاستيكي بني تحت الزجاج الواقي باتجاه الصرافة. وأضاف مهدداً: «أنا لا ألعب، لدي مسدس، ضعي المال في الحقيبة».



وحين لم ترَ الصرافة مسدساً بدأت في إغلاق درج المال، وبدأ صرافان آخران سمعا ما قاله الرجل في قفل أدراج أموالهما وقاما بتفعيل إنذار الطوارئ.



وعندما بدأ الصرافون في التراجع خوفاً، اختطف نوجين حقيبته من تحت الزجاج الواقي وهرب من البنك من مخرج الطوارئ في اتجاه غير معروف.



وفي يوم 24 أغسطس، تعرف أحد المرشدين على نوجين من صور سرقة البنك في التقارير الإخبارية، وأخبر رجال الشرطة بعنوان منزل منتصف الطريق في شاطئ هالانديل حيث كان يقيم.



وفي المساء، وبعد توقيفه واعترف الرجل بسرقة البنك، لتحصيل مبلغ كافٍ لدفع إيجار منزله، كي لا يفقد حق الإقامة فيه.



وجاء في تقرير الشرطة أنه اعتبر أن تلك كانت «الفرصة الأخيرة له للحصول على 650 دولاراً قبل أن يصبح بلا مأوى.»



وتم اتهام نوجين بـ «محاولة الاستيلاء عن عمد، وعن طريق الترهيب» على المال الفيدرالي، وسيعرض على محكمة فيدرالية.

البيان