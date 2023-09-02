ورشة حول نظام الفوترة للقطاع الصناعي



وأوضح رئيس هيئة مديري المعهد، ونائب رئيس الغرفة، تميم القصراوي، في بيان اليوم السبت، أن الدورة التي شارك فيها ممثلون لأكثر من 120 شركة صناعية من مختلف القطاعات؛ ركزت على تعريف المشاركين وتوعيتهم بإجراءات الربط على نظام الفوترة، بما يؤدي إلى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية للمكلفين وسرعة حصولهم على إبراء الذمة الضريبية.

