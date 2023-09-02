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مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

9/2/2023 9:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم السبت، مواعيد مباريات برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأسفرت قرعة دور المجموعة، أمس الجمعة، التي أقيمت في موناكو، عن وقوع البلوجرانا في المجموعة الثامنة رفقة: بورتو وشاختار دونيتسك ورويال أنتويرب.
وجاءت مواعيد مباريات البارسا في دور المجموعات، كالتالي:
الجولة الأولى - 19 سبتمبر/أيلول
برشلونة - رويال أنتويرب
الجولة الثانية - 4 أكتوبر/تشرين الأول
بورتو - برشلونة
الجولة الثالثة - 25 أكتوبر/تشرين الأول
برشلونة - شاختار دونيتسك
الجولة الرابعة - 7 نوفمبر/تشرين الثاني
شاختار دونيتسك - برشلونة
الجولة الخامسة - 28 نوفمبر/تشرين الثاني
برشلونة - بورتو
الجولة السادسة - 13 ديسمبر/كانون الأول
رويال أنتويرب - برشلونة
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب ويمبلي في لندن، مطلع يونيو/حزيران 2024.

ملاعب

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