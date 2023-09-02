مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا
التاريخ
9/2/2023 9:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم السبت، مواعيد مباريات برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأسفرت قرعة دور المجموعة، أمس الجمعة، التي أقيمت في موناكو، عن وقوع البلوجرانا في المجموعة الثامنة رفقة: بورتو وشاختار دونيتسك ورويال أنتويرب.
وجاءت مواعيد مباريات البارسا في دور المجموعات، كالتالي:
الجولة الأولى - 19 سبتمبر/أيلول
برشلونة - رويال أنتويرب
الجولة الثانية - 4 أكتوبر/تشرين الأول
بورتو - برشلونة
الجولة الثالثة - 25 أكتوبر/تشرين الأول
برشلونة - شاختار دونيتسك
الجولة الرابعة - 7 نوفمبر/تشرين الثاني
شاختار دونيتسك - برشلونة
الجولة الخامسة - 28 نوفمبر/تشرين الثاني
برشلونة - بورتو
الجولة السادسة - 13 ديسمبر/كانون الأول
رويال أنتويرب - برشلونة
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب ويمبلي في لندن، مطلع يونيو/حزيران 2024.
ملاعب
MENAFN02092023000208011052ID1106998256
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.