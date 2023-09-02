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الإعلان عن مواعيد مواجهات ريال مدريد في التشامبيونزليج

9/2/2023 9:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم السبت، مواعيد مباريات ريال مدريد في دور المجموعات لدوري الأبطال.
وأسفرت قرعة دور المجموعات، الخميس الماضي، وقوع ريال مدريد في المجموعة الثالثة بجوار نابولي وسبورتينج براجا ويونيون برلين.
وجاءت مواعيد مباريات ريال مدريد في دور المجموعات كالتالي:
الجولة الأولى - 20 سبتمبر/أيلول
ريال مدريد - يونيون برلين
الجولة الثانية - 3 أكتوبر/تشرين أول
نابولي - ريال مدريد
الجولة الثالثة - 24 أكتوبر/تشرين أول
سبورتينج براجا - ريال مدريد
الجولة الرابعة - 8 نوفمبر/تشرين ثان
ريال مدريد - سبورتينج براجا
الجولة الخامسة - 29 نوفمبر/تشرين ثان
ريال مدريد - نابولي
الجولة السادسة - 12 ديسمبر/كانون أول
يونيون برلين - ريال مدريد
وستقام المباراة النهائية للبطولة الأوروبية، على ملعب ويمبلي في لندن، مطلع يونيو/حزيران 2024.

ملاعب


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