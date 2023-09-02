الأميرة دينا من ضمن 100 امرأة مؤثرة في علم الأورام



وبحسب الصحيفة، سيتم تسليط الضوء على 10 قائدات استثنائيات في علم الأورام من جميع أنحاء العالم في كل أسبوع.



من جهتها قالت الأميرة "يشرفني أن يقدر عملي في محاربة مرض السرطان بهذه الطريقة، كما وأود أن أحيي جميع النساء العاملات في المجال الطبي في جميع أنحاء العالم اللاتي يشكلن 70بالمئة من الذين يدعمون ويعملون في النظام الصحي العالمي".

