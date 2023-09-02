Sunday, 03 September 2023 02:28 GMT

الأميرة دينا من ضمن 100 امرأة مؤثرة في علم الأورام

9/2/2023 9:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تم اختيار سمو الأميرة دينا مرعد من ضمن 100 امرأة مؤثرة في العالم في علم الأورام لعام 2023 من قبل صحيفة ODaily news.


وبحسب الصحيفة، سيتم تسليط الضوء على 10 قائدات استثنائيات في علم الأورام من جميع أنحاء العالم في كل أسبوع.


من جهتها قالت الأميرة "يشرفني أن يقدر عملي في محاربة مرض السرطان بهذه الطريقة، كما وأود أن أحيي جميع النساء العاملات في المجال الطبي في جميع أنحاء العالم اللاتي يشكلن 70بالمئة من الذين يدعمون ويعملون في النظام الصحي العالمي".


MENAFN02092023000208011052ID1106998254

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث