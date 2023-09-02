الأميرة دينا من ضمن 100 امرأة مؤثرة في علم الأورام

الأميرة دينا من ضمن 100 امرأة مؤثرة في علم الأورام
التاريخ
9/2/2023 9:10:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تم اختيار سمو الأميرة دينا مرعد من ضمن 100 امرأة مؤثرة في العالم في علم الأورام لعام 2023 من قبل صحيفة ODaily news.
وبحسب الصحيفة، سيتم تسليط الضوء على 10 قائدات استثنائيات في علم الأورام من جميع أنحاء العالم في كل أسبوع.
من جهتها قالت الأميرة "يشرفني أن يقدر عملي في محاربة مرض السرطان بهذه الطريقة، كما وأود أن أحيي جميع النساء العاملات في المجال الطبي في جميع أنحاء العالم اللاتي يشكلن 70بالمئة من الذين يدعمون ويعملون في النظام الصحي العالمي".
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