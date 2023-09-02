جاذبية لندن تتلاشى لصالح دبي

أكدت دراسات وتقارير أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة مفضلة للأثرياء وللعقول والكفاءات على حساب مدينة لندن التي بدأت تفقد جاذبيتها بشكل كبير أمام أصحاب الملايين بعد أن كانت الوجهة المفضلة لهم على مدار سنوات.

وذكر تقرير لصحيفة «كلايتون كاونتري ريجيستر»: لطالما احتلت لندن صدارة المدن المرغوبة من قِبَل أصحاب الملايين من جميع أنحاء العالم، لكن الاتجاهات الحديثة تشير إلى أن جاذبيتها بدأت في التلاشى، في حين يتزايد تدفق المليونيرات إلى مدينة دبي النابضة بالحياة.

وأضافت الصحيفة: بين عامي 2017 و2022، شهدت المملكة المتحدة خروجاً كبيراً لأكثر من 10000 مليونير، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع توقع مغادرة 3200 مليونير إضافي في عام 2023.



وفي المقابل، تضع دبي نفسها بديلاً جذاباً، وتتوقع استقبال 4500 مليونير هذا العام وحده.

وأوضحت الصحيفة أن أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في هذا التحول هو قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي، إذ كان لهذا القرار تأثير كبير على الممولين ومديري صناديق التحوط والمصرفيين الاستثماريين والمحامين ومديري الثروات، الذين كانوا لاعبين رئيسيين وراء مشهد بقاء المليونيرات في لندن.

وتابع تقرير الصحيفة: إضافة إلى تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تلعب تفاوتات تكلفة المعيشة بين لندن ودبي أيضاً دوراً مهماً.

دراسة

كذلك تسلط دراسة أجرتها وكالة «هاوسيرش» العقارية الضوء على أن دبي تقدم تكلفة معيشة أقل بكثير، مع اختلاف بنسبة 27.5% في تكاليف الإسكان، وفرق بنسبة 17.3% في نفقات البقالة مقارنة بلندن.



وأضافت الدراسة أن أسعار العقارات وتكاليف النقل العام هي أيضاً أكثر بأسعار معقولة في دبي.

وأوضحت: مع ذلك، من المهم ملاحظة أن الاعتبارات المالية ليست هي العوامل الوحيدة التي تدفع أصحاب الملايين إلى دبي. يعتمد اختيار الإقامة أيضاً على عناصر أخرى، مثل العادات والتقاليد، وفن الطهو والأنشطة الترفيهية والمناخ. لا شك في أن نمط الحياة النابض بالحياة والعروض الثقافية والمناخ الجذاب في دبي يسهم في شعبيتها بين الأثرياء.

وذكرت أنه نتيجة لهذا التحول الملحوظ في هجرة المليونيرات، من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في لندن انخفاضاً كبيراً، حيث يتوقع الخبراء أن العدد المتزايد من الملاك الذين يدرجون ممتلكاتهم للبيع سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بنسبة 8% إلى 10% في عام 2023، مع توقع اتجاه مماثل في عام 2024. حتى إن بعض الاقتصاديين من «كابيتال إيكونوميكس» يشيرون إلى أنه إذا ظلت أسعار الفائدة مرتفعة على مدى فترة طويلة، فقد يصل الانخفاض إلى ما يصل إلى 25%.

ولفتت الدراسة إلى أن صعود مدينة دبي كمركز مليونير جديد يوضح إلى حد كبير الطبيعة الديناميكية لتوزيع الثروة العالمية. قبينما تفقد لندن بريقها، تظهر مدن أخرى، مثل دبي، كبدائل جذابة للنخب الغنية.

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