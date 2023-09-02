الإسباني برنات من سان جرمان الى بنفيكا

عزّز بنفيكا البرتغالي دفاعه بالظهير الإسباني خوان برنات، قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفق ما أعلن فريقه الجديد ليل الجمعة.

وقال بنفيكا في بيان إن الدولي الإسباني البالغ 30 عاماً "يصل الى النادي كلاعب معار من باريس سان جرمان لمدة موسم واحد"، فيما قال برنات لتلفزيون فريقه الجديد "أريد الاستفادة من هذا النادي"، مضيفاً أنه سعيد باللعب "في أكبر ناد برتغالي يقاتل على جميع الألقاب".

ودافع الظهير الأيسر الإسباني عن ألوان سان جرمان منذ صيف 2018 بعدما انضم اليه من بايرن ميونيخ الألماني بعقد لثلاثة أعوام قبل أن يمدده في مارس 2021 حتى 2025.

وبدأ برنات مشواره الاحترافي مع فريق بداياته الكروية فالنسيا عام 2011 قبل أن يتركه في صيف 2014 للالتحاق ببايرن حيث توج بلقب الدوري الألماني أربع مرات والكأس مرة واحدة والكأس السوبر مرتين.

وخلال رحلته الباريسية التي شهدت ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة بسبب اصابة في الرباط الصليبي لركبته، أحرز لقب الدوري الفرنسي أربع مرات وكلاً من الكأس وكأس الرابطة مرة واحدة، إضافة لوصوله الى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020.

وينضم الآن الى فريق يدافع عن لقبه بطلاً للدوري البرتغالي الذي بدأ بنفيكا موسمه الجديد بفوزين وخسارة في ثلاث مباريات.

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