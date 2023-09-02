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السعودية.. وفاة الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود

9/2/2023 8:11:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم السبت وفاة الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 2 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.


تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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