السعودية.. وفاة الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم السبت وفاة الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 2 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.