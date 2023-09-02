السعودية.. وفاة الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود

السعودية.. وفاة الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود
التاريخ
9/2/2023 8:11:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم السبت وفاة الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 2 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
MENAFN02092023000110011019ID1106998243
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.