مدرب السنغال يغير رأيه ويستدعي نجوم الدوري السعودي

استدعى مدرب المنتخب السنغالي لكرة القدم أليو سيسيه قائد "أسود التيرانغا" ساديو مانيه ونجوم الدوري السعودي لخوض المباراة الدولية الودية أمام الجزائر في 12 سبتمبر الحالي، معترفا بأنه غيَّر رأيه بشأن مستوى البطولة السعودية.

وأوضح سيسيه خلال تعليقه لوسائل الاعلام في دكار على قائمة تضم أسماء ركائز أساسية تلعب في السعودية، أنه استبعد في الماضي اللاعبين الذين يلعبون في البطولة السعودية، بسبب انخفاض جودة المنافسة مقارنة بالبطولات الأوروبية على سبيل المثال.

وقال إن هذه التعليقات كانت تتوافق مع "سياق"، موضحا أن "الأمور تغيرت الان. عندما أشاهد مباريات (البطولة السعودية) أشعر بالاطمئنان إلى حد ما".

وأضاف "التعاقد مع لاعبين من الطراز العالمي في السعودية، لا يتعلق الأمر فقط بلاعبين من السنغال، بل بعالم كرة القدم. البطولة السعودية قبل خمس أو ست أو سبع سنوات، ليست كما هي الآن".

وفضلا عن مانيه الذي يدافع عن ألوان النصر، ضمت لائحة أبطال القارة السمراء ثلاثة لاعبين أساسيين آخرين في تشكيلة "أسود اليترانغا" يدافعون عن ألوان أندية سعودية هم حارس المرمى أهلي جدة إدوار مندي، مدافع الهلال خاليدو كوليبالي، ومهاجم الشباب حبيب ديالو، وجميعهم كانوا يلعبون في القارة العجوز قبل هذا الموسم.





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