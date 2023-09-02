

لذلك سقطت السيارة على الأرض، واصطدمت في البداية بكامل قوتها بجدار المبنى المقابل، قبل أن تسقط مسافة 50 قدما أخرى“أكثر من 15 مترا” على الأرض.



وأصيب تشيبوتاريف بجروح جراء الحادث، وظهرت ساقه ملطّخة بالدماء.



وسرعان ما وقف تشيبوتاريف على قدميه، على الرغم من أنه لا يزال مصابا بجروح خطيرة، ثم كتب عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي:“كدت أموت. أنا ذاهب إلى المستشفى، لكن كما تعلمون لن أتوقّف”.

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