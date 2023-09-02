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شاهد مغامر روسي يقفز بسيارته من مبنى إلى آخر.. والنهاية كارثية

9/2/2023 8:11:29 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجا مغامر روسي شهير من الموت بأعجوبة، بعد فشل محاولته القفزَ بالسيارة من منحدر على أحد الأسطح المرتفعة إلى سطح مبنى مجاور في كارمادون، أوسيتيا الشمالية، لتنتهي مغامرته بكارثة.
وفي التفاصيل: حسب صحيفة“الديلي ميل” البريطانية، فقد أقدم يفغيني تشيبوتاريف، البالغ من العمر 32 عاما، على تجربة حركة خطرة بسيارته بين سطحَيْ مبنيين؛ حيث قرّر القفز بسيارته البيضاء من سطح مبنى 5 طوابق لسطح مبنى آخر. ويبدو أن المغامر الروسي ارتكب خطأً في حسابات المسافة، وفشل في زيادة السرعة بدرجة كافية على المنحدر الخاص للقفز من خلاله.


لذلك سقطت السيارة على الأرض، واصطدمت في البداية بكامل قوتها بجدار المبنى المقابل، قبل أن تسقط مسافة 50 قدما أخرى“أكثر من 15 مترا” على الأرض.


وأصيب تشيبوتاريف بجروح جراء الحادث، وظهرت ساقه ملطّخة بالدماء.


وسرعان ما وقف تشيبوتاريف على قدميه، على الرغم من أنه لا يزال مصابا بجروح خطيرة، ثم كتب عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي:“كدت أموت. أنا ذاهب إلى المستشفى، لكن كما تعلمون لن أتوقّف”.

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