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شاهد لحظة غرق مركب سياحي مصري في نهر النيل

9/2/2023 8:11:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظة غرق مركب سياحي في نهر النيل أمام قاعة المؤتمرات بمحافظة الأقصر جنوبي مصر.

وأظهر المقطع، أحد المراكب النيلية المتهالكة وهو يغرق جزئيا، فيما لقى اثنان مصرعهما وإنقاذ الثالث.


وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا من غرفة الإنقاذ النهري يفيد بغرق المركب النيلى المتوقف عن العمل منذ 10 سنوات، ويخضع للصيانة على ضفاف النيل، استعدادا للموسم السياحي الجديد.

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