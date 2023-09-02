

وشاركت كساب عبر "إنستغرام" صورة جمعتها بوالدها، ظهرت فيها وهي تحتضنه، أرفقتها بتعليق قالت فيه: "40 يوما عدّو على فراقك يا حبيبي".



وأكدت كساب أنها راضية بقضاء الله وما اختاره لوالدها، مشيرة إلى أن وفاته كانت راحة له من أوجاعه وآلامه، معلقة: "راضية بقضاء ربنا لأنه ده الخير ليك".



وأعربت عن اشتياقها الكبير له: "لكن وحشني حضنك.. وحشني كلامنا مع بعض".

وتابعت: "الله يرحمك في الجنة ونعيمها.. بإذن الله.. ويا رب قدرني إني أكون الابنة الصالحة لابويا وأمي الله يرحمهم".









