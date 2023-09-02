الاحتلال يعتقل شابين وفتاة من المسجد الاقصى
التاريخ
9/2/2023 8:11:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين وفتاة من المسجد الاقصى المبارك.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت نورهان ترشحاني، ومهران عباس، ومحمد عيسى، أثناء تواجدهم في المسجد الأقصى.
وفا
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