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الاحتلال يعتقل شابين وفتاة من المسجد الاقصى

9/2/2023 8:11:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين وفتاة من المسجد الاقصى المبارك.


وأفادت هيئة شؤون الأسرى في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت نورهان ترشحاني، ومهران عباس، ومحمد عيسى، أثناء تواجدهم في المسجد الأقصى.

وفا


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