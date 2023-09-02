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تشيلسي يستضيف نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي

9/2/2023 8:11:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستدرج فريق تشيلسي نظيره نوتينجهام فورست في الخامسة من مساء اليوم السبت على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.
ويحل نادي تشيلسي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وخسارة أخرى وتسجيل 5 أهداف وتلقي 4.
فيما يطمع نوتينجهام فورست في تحقيق المفاجأة والعودة بالنقاط الثلاث خاصة وأن الفريق استطاع تحقيق انتصار وحيد في الدوري الإنجليزي ويأمل في التقدم خطوة للأمام في البريميرليج.
ويحتل نوتينجهام فورست المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط جمعها من انتصار وحيد وخسارتين وتسجيل 5 أهداف وتلقي 6.

ملاعب


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