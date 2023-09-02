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نابولي في مواجهة قوية أمام لاتسيو بالدوري الإيطالي

9/2/2023 8:11:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخوض فريق نابولي الإيطالي مواجهة قوية عندما يستضيف لاتسيو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو".
وتقام مباراة نابولي ضد لاتسيو، في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم السبت، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.
ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فريق لاتسيو في المركز الثامن عشر بدون أي رصيد من النقاط.
وتغلب فريق نابولي، حامل لقب الكالتشيو، مؤخرا على نظيره ساسولو بهدفين دون مقابل، في إطار مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الكروي الجاري 2023-24.
وافتتح فريق نابولي موسمه في الدوري الإيطالي، بالفوز على نظيره فروسينوني بنتيجة 3-1، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد "بينيتو ستيربي" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2023-2024.

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