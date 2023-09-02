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وزيرة العدل الليبية تعلق على التحقيق في قضية وزيرة الخارجية المقالة

9/2/2023 8:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم الالتزام بسرية التحقيقات في قضية وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش، بعد الكشف عن لقاء جمعها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.
وقالت إن اللجنة لن تفصح عن التحقيقات مع المنقوش إلى حين الانتهاء منها والوصول إلى نتائج، مضيفة أن اللجنة ستقدم نتائج التحقيقات أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعد الانتهاء منها.


وتصاعد التوتر في ليبيا تدريجيا بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء جمع وزير الخارجية إيلي كوهين مع المنقوش في روما الأسبوع الماضي، برعاية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مما أثار ردود فعل رافضة للتطبيع في ليبيا.


وفي وقت سابق قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن لقاء وزيرة الخارجية مع نظيرها الإسرائيلي في روما يستلزم ردا قاسيا ليكون درسا تجاه مقدسات الأمة.

RT

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