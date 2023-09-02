وزيرة العدل الليبية تعلق على التحقيق في قضية وزيرة الخارجية المقالة
التاريخ
9/2/2023 8:11:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم الالتزام بسرية التحقيقات في قضية وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش، بعد الكشف عن لقاء جمعها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.
وقالت إن اللجنة لن تفصح عن التحقيقات مع المنقوش إلى حين الانتهاء منها والوصول إلى نتائج، مضيفة أن اللجنة ستقدم نتائج التحقيقات أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بعد الانتهاء منها.
وتصاعد التوتر في ليبيا تدريجيا بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء جمع وزير الخارجية إيلي كوهين مع المنقوش في روما الأسبوع الماضي، برعاية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مما أثار ردود فعل رافضة للتطبيع في ليبيا.
وفي وقت سابق قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن لقاء وزيرة الخارجية مع نظيرها الإسرائيلي في روما يستلزم ردا قاسيا ليكون درسا تجاه مقدسات الأمة.
RT
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