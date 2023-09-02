

وتصاعد التوتر في ليبيا تدريجيا بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء جمع وزير الخارجية إيلي كوهين مع المنقوش في روما الأسبوع الماضي، برعاية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مما أثار ردود فعل رافضة للتطبيع في ليبيا.



وفي وقت سابق قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن لقاء وزيرة الخارجية مع نظيرها الإسرائيلي في روما يستلزم ردا قاسيا ليكون درسا تجاه مقدسات الأمة.

RT