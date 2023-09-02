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ظافر العابدين وصبا مبارك في الصور الأولى من كواليس أنف و3 عيون

9/2/2023 8:11:26 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفرجت شركة "لاغوني فيلم برودكشن"، المنتجة لفيلم "أنف وثلاث عيون"، عن الصور الأولى من كواليس العمل، الذي من المنتظر أن يُقدّم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب إحسان عبدالقدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي يحمل الاسم نفسه العام 1972.


وظهر في الصور التي تم التقاطها في "أول أسبوع تصوير"، وفقًا للتعليق الذي أرفقته الشركة المنتجة مع الصور عبر حسابها على موقع فيسبوك، نخبة من النجوم الذين يشاركون في العمل، على رأسهم الممثل التونسي ظافر العابدين، والممثلة الأردنية صبا مبارك.
وسيشهد العمل المقرر طرحه للعرض في دور السينما، خلال الشهور القليلة المقبلة من العام الحالي، ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، إلى جانب أبطال الفيلم: سلمى أبو ضيف، وجيهان الشماشرجي، وصدقي صخر، وسلوى محمد علي، ونبيل ماهر، ونور محمود.


فوشيا


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