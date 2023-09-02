

وظهر في الصور التي تم التقاطها في "أول أسبوع تصوير"، وفقًا للتعليق الذي أرفقته الشركة المنتجة مع الصور عبر حسابها على موقع فيسبوك، نخبة من النجوم الذين يشاركون في العمل، على رأسهم الممثل التونسي ظافر العابدين، والممثلة الأردنية صبا مبارك.

وسيشهد العمل المقرر طرحه للعرض في دور السينما، خلال الشهور القليلة المقبلة من العام الحالي، ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، إلى جانب أبطال الفيلم: سلمى أبو ضيف، وجيهان الشماشرجي، وصدقي صخر، وسلوى محمد علي، ونبيل ماهر، ونور محمود.





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