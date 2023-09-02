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إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين على رعاة أغنام شرق رام الله

9/2/2023 8:10:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN-
أصيب، اليوم السبت، مواطنان برضوض، عقب اعتداء للمستوطنين على رعاة أغنام في قرية المغير شرق مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين هاجموا رعاة أغنام في منطقة "القبون" شرق القرية واعتدوا عليهم بالضرب المبرح بالعصي، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم برضوض.

يذكر أن مستوطنين أقاموا قبل نحو شهرين بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية في منطقة "القبون"، وتشهد تلك المنطقة اعتداءات متكررة للمستوطنين على المواطنين ورعاة الأغنام، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.


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