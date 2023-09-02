إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين على رعاة أغنام شرق رام الله
التاريخ
9/2/2023 8:10:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN-
أصيب، اليوم السبت، مواطنان برضوض، عقب اعتداء للمستوطنين على رعاة أغنام في قرية المغير شرق مدينة رام الله.
وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين هاجموا رعاة أغنام في منطقة "القبون" شرق القرية واعتدوا عليهم بالضرب المبرح بالعصي، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم برضوض.
يذكر أن مستوطنين أقاموا قبل نحو شهرين بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية في منطقة "القبون"، وتشهد تلك المنطقة اعتداءات متكررة للمستوطنين على المواطنين ورعاة الأغنام، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
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