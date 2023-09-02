مقتل إمام مسجد بجريمة إطلاق نار في كفر قرع بأراضي الـ48

مقتل إمام مسجد بجريمة إطلاق نار في كفر قرع بأراضي الـ48
التاريخ
9/2/2023 8:10:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
كفر قرع/PNN-
قتل، اليوم السبت، سامي عبد اللطيف أمام مسجد قباء في كفر قرع بأراضي الـ48، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.
وبحسب شهود عيان، وقعت الجريمة أثناء خروج الشيخ عبد اللطيف من بيت عزاء في بيت الضيافة في مدينة كفر قرع بالقرب من مسجد الحوارنة في المدينة، حيث تعرض لجريمة إطلاق نار، وأصيب خلالها بجروح بالغة وأعلن لاحقًا عن وفاته.
ومساء أمس الجمعة، قتل الشاب فؤاد نبهان نصر الله من قلنسوة وشقيق زوجته الفتى محمد مصطفى عربيد (14 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت في منطقة الحوارنة بمدينة كفر قرع.
وكان والد الفتى الضحية قد أصيب مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي بجريمة إطلاق نار ارتكبت قرب مبنى البلدية، والتي راح ضحيتها الفتى ليث عربيد.
وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 158 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.
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