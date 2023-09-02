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مقتل إمام مسجد بجريمة إطلاق نار في كفر قرع بأراضي الـ48

9/2/2023 8:10:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كفر قرع/PNN-
قتل، اليوم السبت، سامي عبد اللطيف أمام مسجد قباء في كفر قرع بأراضي الـ48، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وبحسب شهود عيان، وقعت الجريمة أثناء خروج الشيخ عبد اللطيف من بيت عزاء في بيت الضيافة في مدينة كفر قرع بالقرب من مسجد الحوارنة في المدينة، حيث تعرض لجريمة إطلاق نار، وأصيب خلالها بجروح بالغة وأعلن لاحقًا عن وفاته.

ومساء أمس الجمعة، قتل الشاب فؤاد نبهان نصر الله من قلنسوة وشقيق زوجته الفتى محمد مصطفى عربيد (14 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت في منطقة الحوارنة بمدينة كفر قرع.

وكان والد الفتى الضحية قد أصيب مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي بجريمة إطلاق نار ارتكبت قرب مبنى البلدية، والتي راح ضحيتها الفتى ليث عربيد.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 158 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.

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