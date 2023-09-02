اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن بعض المناطق ببيت لحم

اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن بعض المناطق ببيت لحم
التاريخ
9/2/2023 8:10:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أعبنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا في الأيام والتواريخ التالية عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :
الأثنين 4/9/2023 :
نحالين , حوسان , بتير , أجزاء من الخضر وتشمل المناشير قرب المقبرة والبلدة القديمة واستاد الخضر والمناطق المحيطة.
الثلاثاء 5/9/2023 :
تقوع , شرفة تقوع , تقوع الأرزة , المنيا , كيسان , الرشايدة وبئر مياه الرشايدة والمناطق المحيطة بها.
الأربعاء 6/9/2023 :
قريتا الخاص والنعمان , أجزاء من دار صلاح وتشمل الشارع الرئيسي من قبر حلوة وحتى المفترق قرب بئر المياه , منطقة الحجلية , أجزاء من بيت ساحور وتشمل جبل الديك وإسكانات الروم والجناب ومضخة مياه ومجاري بيت ساحور الشمالية , مصنع الطوب , الملعب البلدي جبل هراسا , إسكان الشباب , إسكان نزال والمنطقة المحيطة.
وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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