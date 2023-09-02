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اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن بعض المناطق ببيت لحم

9/2/2023 8:10:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أعبنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا في الأيام والتواريخ التالية عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

الأثنين 4/9/2023 :

نحالين , حوسان , بتير , أجزاء من الخضر وتشمل المناشير قرب المقبرة والبلدة القديمة واستاد الخضر والمناطق المحيطة.

الثلاثاء 5/9/2023 :

تقوع , شرفة تقوع , تقوع الأرزة , المنيا , كيسان , الرشايدة وبئر مياه الرشايدة والمناطق المحيطة بها.

الأربعاء 6/9/2023 :

قريتا الخاص والنعمان , أجزاء من دار صلاح وتشمل الشارع الرئيسي من قبر حلوة وحتى المفترق قرب بئر المياه , منطقة الحجلية , أجزاء من بيت ساحور وتشمل جبل الديك وإسكانات الروم والجناب ومضخة مياه ومجاري بيت ساحور الشمالية , مصنع الطوب , الملعب البلدي جبل هراسا , إسكان الشباب , إسكان نزال والمنطقة المحيطة.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.




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