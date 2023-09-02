اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن بعض المناطق ببيت لحم

الأثنين 4/9/2023 :

نحالين , حوسان , بتير , أجزاء من الخضر وتشمل المناشير قرب المقبرة والبلدة القديمة واستاد الخضر والمناطق المحيطة.



الثلاثاء 5/9/2023 :

تقوع , شرفة تقوع , تقوع الأرزة , المنيا , كيسان , الرشايدة وبئر مياه الرشايدة والمناطق المحيطة بها.



الأربعاء 6/9/2023 :

قريتا الخاص والنعمان , أجزاء من دار صلاح وتشمل الشارع الرئيسي من قبر حلوة وحتى المفترق قرب بئر المياه , منطقة الحجلية , أجزاء من بيت ساحور وتشمل جبل الديك وإسكانات الروم والجناب ومضخة مياه ومجاري بيت ساحور الشمالية , مصنع الطوب , الملعب البلدي جبل هراسا , إسكان الشباب , إسكان نزال والمنطقة المحيطة.



وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.













