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22.7 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية خلال آب الماضي

9/2/2023 8:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر آب الماضي الماضي حوالي 22.7 مليون دينار، حيث تم إصدار 624 شهادة منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.
وأوضح شريم ، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية للشهر الماضي إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

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