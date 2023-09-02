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ريمونتادا هلالية والفوز برباعية في كلاسيكو الكرة السعودية

9/2/2023 8:00:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حسم الهلال كلاسيكو الكرة السعودية، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد أن حول تأخره لفوز عبر ريمونتادا هلالية قادها ميتروفيتش بثلاثية وسالم الدوسري بالرابع
في المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبهذا الفوز يواصل الهلال انتصاراته على الاتحاد خلال المواجهات بين الفريقين وكان في الموسم الماضي 2022 – 2023، تقابل الفريقين في 3 مواجهات، منهم مواجهتان في الدوري، ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين، حقق الهلال الفوز في الدوري 1 – 0 وتعادلا 2 – 2، وحقق الفوز في مواجهة كأس خادم الحرمين الشريفين، بهدف نظيف.

الفوز التاريخي رفع رصيد الهلال إلى 13 نقطة في صدارة
الترتيب العام لدوري روشن السعودي فيما تراجع الاتحاد إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 5 جولات

ونجح فريق الاتحاد في إنهاء الشوط الأول متقدماً (3 – 1)، وكان التقدم اتحادياً بواسطة رومارينيو في الدقيقة 16.
وتعادل الهلال عن طريق ميتروفيتش في الدقيقة 20، وتقدم الاتحاد بهدف مذهل بواسطة الفرنسي كريم بنزيما "بالكعب العالي "في الدقيقة 38،

ثم أضاف عبد الرزاق حمد الله الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قلص الهلال الفارق عبر ميتروفيتش في الدقيقة 60، ثم في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، ليختم سالم الدوسري بالهدف الرابع للهلال في الدقيقة 71.


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