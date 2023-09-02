ريمونتادا هلالية والفوز برباعية في كلاسيكو الكرة السعودية
التاريخ
9/2/2023 8:00:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
حسم الهلال كلاسيكو الكرة السعودية، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد أن حول تأخره لفوز عبر ريمونتادا هلالية قادها ميتروفيتش بثلاثية وسالم الدوسري بالرابع
في المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
وبهذا الفوز يواصل الهلال انتصاراته على الاتحاد خلال المواجهات بين الفريقين وكان في الموسم الماضي 2022 – 2023، تقابل الفريقين في 3 مواجهات، منهم مواجهتان في الدوري، ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين، حقق الهلال الفوز في الدوري 1 – 0 وتعادلا 2 – 2، وحقق الفوز في مواجهة كأس خادم الحرمين الشريفين، بهدف نظيف.
الفوز التاريخي رفع رصيد الهلال إلى 13 نقطة في صدارة
الترتيب العام لدوري روشن السعودي فيما تراجع الاتحاد إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة من 5 جولات
ونجح فريق الاتحاد في إنهاء الشوط الأول متقدماً (3 – 1)، وكان التقدم اتحادياً بواسطة رومارينيو في الدقيقة 16.
وتعادل الهلال عن طريق ميتروفيتش في الدقيقة 20، وتقدم الاتحاد بهدف مذهل بواسطة الفرنسي كريم بنزيما "بالكعب العالي "في الدقيقة 38،
ثم أضاف عبد الرزاق حمد الله الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، قلص الهلال الفارق عبر ميتروفيتش في الدقيقة 60، ثم في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، ليختم سالم الدوسري بالهدف الرابع للهلال في الدقيقة 71.
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