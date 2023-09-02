بايدن يتجه إلى فلوريدا لتفقد أضرار الإعصار إداليا

بايدن يتجه إلى فلوريدا لتفقد أضرار الإعصار إداليا
التاريخ
9/2/2023 8:00:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ولاية فلوريدا اليوم السبت لتفقد الأضرار التي سببها الإعصار إداليا ولطمأنة المتضررين، لكنه لن يجتمع مع رون ديسانتيس حاكم الولاية المنتمي للحزب الجمهوري والمنافس الرئاسي المحتمل.
وقال بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي للصحفيين أمس الجمعة إنه سيلتقي مع الحاكم خلال الزيارة، لكن جيريمي ريدفيرن المتحدث باسم ديسانتيس قال في وقت لاحق إنه لم يجر التخطيط لأي اجتماع وإن "الاستعدادات الأمنية وحدها المطلوبة لترتيب مثل هذا اللقاء ستوقف جهود التعافي الجارية".
وديسانتيس (44 عاما) ينافس على الترشح في انتخابات الرئاسة عن الحزب الجمهوري سعيا للإطاحة ببايدن من البيت الأبيض، لكنه يحل وراء الرئيس السابق دونالد ترامب في استطلاعات الرأي. وبايدن (80 عاما) يعتزم الترشح لولاية جديدة.
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