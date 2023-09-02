بايدن يتجه إلى فلوريدا لتفقد أضرار الإعصار إداليا

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ولاية فلوريدا اليوم السبت لتفقد الأضرار التي سببها الإعصار إداليا ولطمأنة المتضررين، لكنه لن يجتمع مع رون ديسانتيس حاكم الولاية المنتمي للحزب الجمهوري والمنافس الرئاسي المحتمل.

وقال بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي للصحفيين أمس الجمعة إنه سيلتقي مع الحاكم خلال الزيارة، لكن جيريمي ريدفيرن المتحدث باسم ديسانتيس قال في وقت لاحق إنه لم يجر التخطيط لأي اجتماع وإن "الاستعدادات الأمنية وحدها المطلوبة لترتيب مثل هذا اللقاء ستوقف جهود التعافي الجارية".

وديسانتيس (44 عاما) ينافس على الترشح في انتخابات الرئاسة عن الحزب الجمهوري سعيا للإطاحة ببايدن من البيت الأبيض، لكنه يحل وراء الرئيس السابق دونالد ترامب في استطلاعات الرأي. وبايدن (80 عاما) يعتزم الترشح لولاية جديدة.

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