

تستضيف دبي المؤتمر الدولي للكيمياء السريرية والطب المخبري 2024 الذي يقام خلال الفترة من 26 مايو إلى 30 مايو 2024 برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش الرئيس الأعلى لجمعية الامارات للامراض الجينية.

وقال البروفيسور خسرو عدلي رئيس المنظمة إن المؤتمر ــ الذي يأتي بالتعاون بين جمعية الإمارات للأمراض الجينية والجمعية السعودية للكيمياء السريرية وهيئة الاتحاد العربي للبيولوجيا السريرية ــ يرحب بجميع العلماء والباحثين من الخليج ويمنح الفرصة لمشاركة الدول العربية الأخرى وجميع الأعضاء من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ لأن هذا المؤتمر من أكبر المؤتمرات نجاحاً في العالم.

من جانبه قال الدكتور أنور برعي الممثل الرسمي للجمعية السعودية للكيمياء السريرية إن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للكيمياء السريرية والطب المخبري سيكون استثنائيًا حيث سيُعقد في العالم العربي للمرة الأولى منذ بدء المؤتمر في عام 1954، وسيتم استضافته جنبا الى جنب مع مؤتمر الاتحاد العربي السابع عشر للعلوم البيولوجية، والاجتماع السنوي العاشر للجمعية السعودية للكيمياء السريرية، والمؤتمر الدولي الثامن للاضطرابات الجينية لجمعية الامارات للامراض الجينية.

وأوضحت الدكتورة مريم بن مطر مؤسس جمعية الإمارات للأمراض الجينية ومركز الشيخ زايد للأبحاث الجينية أن برنامج المؤتمر سيكون نسخة مميزة من المناقشات المبتكرة والمحفزة لنقل النظام الطبي المرضي إلى النظام الطبي الصحي الذي يستوعب الاصحاء وطرق الوقاية المبكرة للامراض بما يتماشى مع خصوصية واحتياجات مجتمعاتنا الشابة في المنطقة كأولوية لمخرجات هذا الحدث الطبي الاهم، مشيرة إلى أن البرنامج تم تطويره بقيادة الجمعية السعودية للكيمياء السريرية والاتحاد العربي والفريق المحلي للمنظمة والمجلس العلمي لجمعية الامارات للأمراض الجينية.

بدوره قال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "إنّ استضافة دبي للمؤتمر دليل على الثّقة التي توليها الجهات بدبي وبإمكاناتها الهائلة وقدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى، إلى جانب حرصنا على ترسيخ مكانة دبي كوجهة مثالية لاستضافة الأحداث العالمية، وأيضا تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تساهم هذه الأحداث في مشاركة المعلومات، وتبادل الخبرات، وتنمية المهارات، وتوثيق العلاقات.

وأضاف:“في إطار الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، والتزامنا بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، تواصل دبي جهودها لتصبح مركزا عالميا للتجارة والأعمال والإبداع واستقطاب الموهوبين والاستثمارات ..ولاشك أن المشاركين في هذا الحدث العالمي سيحضرون دورة استثنائية في مدينة عالمية قريبة من الأسواق الرئيسية”.

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