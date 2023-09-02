توتنهام يعزّز هجومه بالويلزي الشاب جونسون
التاريخ
9/2/2023 8:00:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
ترك الجناح الويلزي برينان جونسون نادي طفولته نوتنغهام فوريست الإنجليزي للانضمام إلى توتنهام حتى عام 2029، بحسب ما أعلن الفريق اللندني الجمعة مع إغلاق باب الانتقالات الصيفية.
ونجح المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو بالحصول على دعم سعى اليه في خط الهجوم الذي يفتقد قائد المنتخب هاري كاين المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني.
تكوّن جونسون (22 عاماً) في صفوف فوريست مذ كان بعمر الثامنة، وسجّل الموسم الماضي ثمانية أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي. وفي 108 مباريات خاضها مع فوريست، سجل جونسون 29 هدفاً و12 تمريرة حاسمة.
يملك في رصيده 20 مباراة دولية وكان في عداد منتخب ويلز خلال مونديال قطر 2022.
وبحسب تقارير صحافية، انفق فريق شمال لندن 55 مليون يورو لضم اللاعب الدولي الويلزي.
وبات جونسون تاسع لاعب ينضمّ إلى صفوف توتنهام هذا الصيف.
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