توتنهام يعزّز هجومه بالويلزي الشاب جونسون

ترك الجناح الويلزي برينان جونسون نادي طفولته نوتنغهام فوريست الإنجليزي للانضمام إلى توتنهام حتى عام 2029، بحسب ما أعلن الفريق اللندني الجمعة مع إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

ونجح المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو بالحصول على دعم سعى اليه في خط الهجوم الذي يفتقد قائد المنتخب هاري كاين المنتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني.

تكوّن جونسون (22 عاماً) في صفوف فوريست مذ كان بعمر الثامنة، وسجّل الموسم الماضي ثمانية أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي. وفي 108 مباريات خاضها مع فوريست، سجل جونسون 29 هدفاً و12 تمريرة حاسمة.

يملك في رصيده 20 مباراة دولية وكان في عداد منتخب ويلز خلال مونديال قطر 2022.

وبحسب تقارير صحافية، انفق فريق شمال لندن 55 مليون يورو لضم اللاعب الدولي الويلزي.

وبات جونسون تاسع لاعب ينضمّ إلى صفوف توتنهام هذا الصيف.





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